Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Pkw-Fahrer übersieht Radfahrerin - leicht verletzt

Grefrath (ots)

Am Montag gegen 09.00 Uhr fuhr ein 28-jähriger Autofahrer (deutsch) aus Grefrath auf der Straße 'Zum alten Bahnhof' in Richtung Schanzenstraße. Als er in die Einmündung einfuhr, missachtete er offenbar die Vorfahrt einer 58-jährigen Radfahrerin aus Grefrath, die mit ihrem Fahrrad auf dem rechten Radweg der Schanzenstraße fuhr. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Zur ambulanten Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. /wg (134)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell