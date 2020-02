Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Täter festgenommen

Grefrath (ots)

Am Samstag gegen 22.50 Uhr begab sich ein 19jähriger Mann mit Wohnsitz in Viersen durch den Garten an die Rückseite eines derzeit im Sanierungszustand befindlichen freistehenden Einfamilienhauses auf der Straße Schlibeck in Grefrath. Mit einem Stein schlug er eine Scheibe ein und begab sich ins Haus. Der Hauseigentümer, der auf seinem Handy mittels Bildübertragung einer Außenkamera über die Bewegung informiert wurde, benachrichtigte sofort die Polizei. Wenige Minuten später trafen er und mehrere Funkstreifenwagen am Objekt ein. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses, bei der ein Diensthund zum Einsatz kam, wurde der 19jährige auf dem Dachboden durch den Hund gestellt und durch die Einsatzkräfte festgenommen. Nach der Feststellung seiner Personalien und der Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache wurde er wieder entlassen. /UR (131)

