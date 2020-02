Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann beleidigt Kind

Meschede (ots)

Ein bislang unbekannter Mann beleidigte am Montag ein zehnjähriges Mädchen. Die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 15.45 Uhr ging das Mädchen auf der Le-Puy-Straße von der Innenstadt in Richtung Schwimmbad. Im Bereich des Discounters lief der offensichtlich angetrunkene Mann hinter dem Kind her. Das Mädchen sprach den Mann an. Dieser reagierte mit vulgären Beschimpfungen und Beleidigungen. Als das Mädchen ins Schwimmbad ging, verschwand der Mann. Am Abend wurde der Sachverhalt der Polizei gemeldet. Täterbeschreibung:

- circa 40 Jahre alt - etwa 1,75 Meter groß und schlank - braune, schulterlange, lockige Haare - schiefe, teilweise abgebrochene Zähne, fehlender Schneidezahn

Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Mantel, einer dunkelblauen Hose sowie einem blauen Schal. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

