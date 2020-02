Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in einen Reiterhof in Ryth

Niederkrüchten (ots)

Vermutlich in der Zeit von Samstag, 08.02. , 17.30 Uhr bis Sonntag, 09.02. ,02.15 Uhr brachen Unbekannte in einen Reiterhof sowie das dazugehörige Wohngebäude in der Straße "Pannemühle" ein. Im Wohnbereich wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Uhren entwendet ; aus dem Bereich der Stallungen hatten die unbekannten Täter zwecks Abtransport mehrere Sättel in eine Schubkarre geladen; diese blieb jedoch mit dem Diebesgut auf einer angrenzenden Weide zurück. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Klaus Junker

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell