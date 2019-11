Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Wohnungseinbruch

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Innerhalb weniger Stunden verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus und stahlen hochwertigen Goldschmuck sowie ein Laptop.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und drangen so in die Räume des Hauses an der Grenzstraße in Holthausen.

Anschließend flüchteten sie unerkannt. Was sie darüber hinaus noch stahlen, steht zurzeit nicht fest.

Die Polizei in Voerde fragt nun, wer am Mittwoch, in der Zeit von 17.25 Uhr bis 20.25 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht hat.

Hinweise bitte an die Polizei in Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell