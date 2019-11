Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Diez, Schlesier Straße (ots)

Im Zeitraum vom 13.11.2019, 16:00 Uhr bis 14.11.2019, 10:00 Uhr wurde ein rechtsseitig am Straßenrand parkendes Fahrzeug in der Schlesier Straße in Diez beschädigt. Der rote Opel Astra wurde vermutlich bei einem Aus- oder Einparkvorgang beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne den entstandenen Schaden zu regulieren.

Hinweise auf das Verursacherfahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Diez 06432/6010.

