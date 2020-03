Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Gefahr gebannt

Am frühen Dienstagabend (10.03.2020) meldeten sich Zeugen bei der Polizei, welche auf der A5, Höhe Anschlussstelle "Freiburg Nord", ein in "Schlangenlinien" fahrendes Auto sahen. Die Polizei konnte die Verfolgung des Autos aufnehmen und den Wagen bei Denzlingen stoppen. Am Steuer saß eine Frau, deren Atemalkoholkonzentration bei über 1,1 Promille lag. Ihr Beifahrer war noch stärker alkoholisiert. Bei der näheren Überprüfung stellte die Polizei ferner fest, dass derzeit wohl kein gültiger Versicherungsschutz für den Wagen besteht. Somit musste die Polizei -auch zur Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer- bis auf Weiteres sowohl die Autofahrerin, als auch das Auto sprichwörtlich "aus dem Verkehr ziehen". Die Ermittlungen dauern an.

