Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee-Fischbach: Dreister Diebstahl in einer Gaststätte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.03.2020 gegen 17:50 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in einer Gaststätte in der Schluchseestraße in Schluchsee-Fischbach einer Kellnerin deren Geldbörse. Die Kellnerin hatte den Geldbeutel für kurze Zeit im Kassenbereich abgelegt, die Täter nutzten den Moment, entwendeten die Geldbörse und fuhren im Anschluss mit einem silbernen Kleinwagen in Richtung Schluchsee davon. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von ca. 300 EUR.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

