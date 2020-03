Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Mutmaßlicher Betäubungsmittelhändler am Hauptbahnhof festgenommen

Freiburg (ots)

Auf einen mutmaßlichen Betäubungsmittelhändler in Freiburg wurde die Polizei am Sonntag, 08.03.2020, durch einen anonymen Hinweisgeber aufmerksam. Mit Hilfe der erteilten Informationen konnte der 27-jährige dringend Tatverdächtige durch Kräfte der Bundespolizei am Abend des 08.03.2020 am Freiburger Hauptbahnhof kontrolliert und festgenommen werden. In seinem Koffer führte er diverse Betäubungsmittel im mittleren dreistelligen Grammbereich mit sich und soll gerade im Begriff gewesen sein, Freiburg zu verlassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wurde vom Amtsgericht Freiburg Haftbefehl gegen den 27-jährigen deutsche Staatsbürger erlassen. Am 09.03.2020 wurde der Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet und der Verdächtige in die JVA Freiburg eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg dauern an.

