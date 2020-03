Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Feuerwehr löscht Sitzgelegenheit auf Spielplatz

Freiburg (ots)

Zwei brennende Bänke und ein brennender Tisch auf einem Spielplatz in WT-Waldshut mussten am Mittwochabend, 11.03.2020, von der Feuerwehr gelöscht werden. Gegen 20:40 Uhr war ein Feuer auf dem Spielplatz bei der Brucknerstraße gemeldet worden. Eine Polizeistreife stieß auf eine starke Rauchentwicklung dort. Zeitgleich flüchteten vier Jugendliche vom Platz, zwei konnten eingeholt werden. Die beiden wollten aber mit dem Feuer nichts zu tun haben. Wie sich herausstellte, brannte eine Sitzgelegenheit, die überwiegend aus Kunststoff bestand. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell