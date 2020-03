Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Vier Autos beschädigt

Freiburg (ots)

Vier geparkte Autos sind im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch, 10./11.03.2020, in Murg absichtlich beschädigt worden. Die Fahrzeuge waren draußen jeweils bei den Wohnorten der Besitzer abgestellt. An drei Autos wurde je ein Reifen zerstochen, an einem weiteren wurde ebenfalls ein Reifen, zudem noch ein Rücklicht beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei knapp 1000 Euro liegen. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07763 9288-0).

