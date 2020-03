Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.03.2020, gegen 20.55 Uhr, soll ein 35-jähriger Mann in der Baumgartner Straße in Lörrach von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen worden sein. Nach Schilderungen des Angegriffenen soll er von zwei Männern angesprochen und unvermittelt ins Gesicht geschlagen und getreten worden sein. Nachdem er zu Boden ging, sollen die zwei Männer in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Der Angegriffene erlitt keine offensichtlichen Verletzungen. Die zwei Männer, die als nordafrikanisch aussehend beschrieben wurden, sollen etwa 25-30 Jahre alt und 180-185cm groß gewesen sein und französisch gesprochen haben. Beiden sollen schwarze Trainingsanzüge und Basecaps getragen haben. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, die den Angriff beobachtet hatten oder denen die beschriebenen Personen aufgefallen waren.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell