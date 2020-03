Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Ein Leichtverletzter nach Unfall auf der B317

Freiburg (ots)

An der Einmündung zur B317, Schopfheim-Mitte (B518), ereignete sich am Mittwoch, 11.03.20, gegen 15.45 Uhr, ein Verkehrsunfall. Offensichtlich übersah ein 25-jähriger Klein-Lkw-Fahrer beim Linksabbiegen auf die B317 einen 45-jährigen Mann mit seinem VW, der in Richtung Lörrach unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitt der VW-Fahrer leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 9000 Euro.

