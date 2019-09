Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind angefahren - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Nord (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 4-jähriger Junge zu, der am Samstagabend (21.09.2019) gegen 18.10 Uhr die Landenberger Straße überqueren wollte. Der Bub lief zwischen geparkten Fahrzeugen unachtsam auf die Straße und wurde hierbei von einem Pkw vermutlich mit dem linken Außenspiegel erfasst. Der Lenker bzw. die Lenkerin fuhr in Richtung Am Kochenhof weiter, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen dunklen Pkw, eventuell ein VW Golf oder Ford Kombi handeln, auffällig soll ein silberfarbener Streifen oberhalb des hinteren Kennzeichens sein. Eine Fahndung nach dem Pkw verlief erfolglos. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +497118990 3200 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell