Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonne angezündet - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Neugereut (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend (21.09.2019) gegen 21.15 Uhr eine auf einem Schulgelände an der Seeadlerstraße befindliche Mülltonne angezündet Ein Anwohner bemerkte diese und verständigte die Feuerwehr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell