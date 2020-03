Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March-Hugstetten, Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 11.03.2020 gegen 08:05 Uhr, beschädigte die Fahrerin eines schwarzen Pkw-Kombi beim Rückwärtsausparken auf dem Parkplatz der Grundschule in March-Hugstetten einen VW-Golf. Nach dem Zusammenstoß fuhr die Frau, welche auf circa 40 Jahre geschätzt wird, davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 800 Euro zu kümmern. Auf der Heckklappe, des schwarzen Pkw befand sich ein gelber Schriftzug. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 entgegen.

