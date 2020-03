Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Gardine fängt Feuer - Feuerwehreinsatz in Grenzach

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.03.20, gegen 19.20 Uhr, löste eine Brandmeldeanlage am Emilienpark in aus. Hier hatte in einem Zimmer eine Gardine und ein Mobile Feuer gefangen. Durch einen Zeugen konnte das Feuer mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Die Feuerwehr lüftete anschließend das Zimmer. Mögliche Ursache dürfte der fahrlässige Umgang mit einer Zigarette gewesen sein. Eine Seniorin musste aufgrund der Einatmung von Rauchgasen durch den Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich liegen, da das Zimmer insbesondere durch die Rauchentwicklung beschädigt wurde. Die Feuerwehr aus Grenzach-Wyhlen war mit vier Fahrzeugen und etwa 20 Einsatzkräften am Brandort.

