Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Sachbeschädigung am Sportheim - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch, 10./11.03.2020, wurde am Sportheim in der Mauchener Gasse eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Täter dürften sich auch im Gebäude aufgehalten haben. Entwendet wurde nichts, jedoch war die Flutlichtanlage eingeschaltet worden. Der Sachschaden am Fenster liegt bei etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell