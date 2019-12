Polizei Düren

POL-DN: 17-Jähriger wird in Düren von Unbekanntem auf der Straße geschlagen

Düren (ots)

Ein junger Mann wird auf der Straße in Düren von einem Unbekannten angegangen und geschlagen. Der Täter kann flüchten, die Polizei sucht nun nach Zeugen und Hinweisen.

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr befand sich ein 17-Jähriger aus Düren mit einer Bekannten auf dem Nachhauseweg. Die beiden passierten die Oberstraße in Gehrichtung Zeppelinstraße als ihnen auf Höhe einer Shihabar ein unbekannter Mann entgegen kam. Im Vorbeigehen murmelte der Mann etwas Unverständliches, so dass die beiden jungen Leute stehenblieben und sich dem Unbekannten zuwandten. Nach Aussage des Geschädigten und der seiner Begleiterin griff der Entgegenkommende ohne Vorwarnung an und schlug dem jungen Mann mit der Faust gegen den Hals und auf den Kopf.

Zu diesem Zeitpunkt näherten sich auf der anderen Straßenseite zwei Zeugen, die auch reagierten, als die Begleiterin des Geschädigten sie zur Hilfe rief. Der unbekannte Täter ließ von seinem Opfer ab und flüchtete in Richtung Innenstadt. Die Passanten verfolgten den Mann, konnten ihn jedoch nicht erreichen.

Allerdings konnte der Täter wie folgt beschrieben werden:

- 20-30 Jahre alt - Circa 1,85 - 1,90 Meter groß - Kurze, hellblonde Haare - Bekleidet mit einer hellblauen Jeans

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die den Vorfall ebenfalls gesehen haben oder die unter Umständen den Täter gesehen haben. Sollten Sie Hinweise geben können, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, melden Sie sich unter 02421 / 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei Düren.

