Polizei Düren

POL-DN: Baustellen und Vereinsheim angegangen

Düren / Niederzier (ots)

Nicht nur Wohnhäuser, auch Baustellen und Sportheime geraten immer wieder in den Fokus von Einbrechern. So geschehen auch am vergangenen Wochenende.

In Niederzier-Ellen wurde am Sonntagvormittag der Einbruch in ein Vereinsheim an der Morschenicher Straße entdeckt. Der oder die Täter hatten sich nach Samstagmittag 12:00 Uhr zunächst durch Entfernen eines Zaunelements Zugang zum Gelände verschafft und anschließend die Tür zu einem Anbau am Sportlerheim aufgehebelt. Ob sie aus dem Gebäude etwas an sich nahmen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht sicher fest. In Düren hatten es Unbekannte auf den Inhalt eines Baucontainers abgesehen. Der als Lagerraum genutzte Container befindet sich in einem Innenhof an der Ursulinenstraße. Dorthin hatten sich zwei Täter begeben, dss an der Tür angebrachte Schloss aufgebrochen und aus dem Container anschließend mehrere Werkzeugmaschinen genommen. Diese hatten sie auf eine Schubkarre geladen und damit die Beute abtransportiert. Die Tat ereignete sich laut einer Videoaufzeichnung gegen 00:55 Uhr in der Nacht zu Samstag. Die Auswertung dieser Aufzeichnungen dauert derweil an. In Düren-Krauthausen entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere hundert Meter eines Starkstromkabels. Wie die Täter auf das umzäunte Baustellengelände an der L 12 gelangten, konnte noch nicht genau rekonstruiert werden. Zwischen Donnerstagnachmittag, 14:30 Uhr, und Samstagfrüh um 05:50 Uhr geschah die Tat, bei der Kabel im Wert mehrere tausend Euro gestohlen wurde.

In allen Fällen bitten die zuständigen Ermittler um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten. Teilen Sie Ihre Beobachtungen der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 mit.

