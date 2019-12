Polizei Düren

POL-DN: Kollision zwischen Radfahrer und Pkw

Langerwehe (ots)

Zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde, kam es am Samstagnachmittag in einem Kreisverkehr in Langerwehe.

Ein 30-jähriger Radfahrer aus Düren befuhr die Hauptstraße und beabsichtigte den Kreisverkehr zu passieren um geradeaus auf dieser weiterzufahren. Er befand sich mit seinem Rad bereits im Kreisverkehr, als ihm die Vorfahrt einer von rechts kommenden 71-jährigen Pkw Fahrerin genommen wurde. Die Dame fuhr mit einer sehr geringen Geschwindigkeit in den Kreisverkehr ein, sodass der Radfahrer zunächst davon ausging, dass sie ihr Fahrzeug abbremsen würde. Die 71-Jährige bemerkte den Radfahrer jedoch nicht und touchierte ihn mit der Frontstoßstange ihres Pkw am Fuß, sodass er das Gleichgewicht verlor und stürzte. An Rad und Pkw entstand kein Schaden. Der 30-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell