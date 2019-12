Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Niederzier (ots)

- Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Samstagmorgen an der Kreuzung L 12 und B 56 in Niederzier.

Gegen 05:20 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann aus Inden mit seinem Pkw die L 12 aus Richtung Ortslage Inden kommend und hielt bei rotzeigender Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich L 12 und B 56. Plötzlich verspürte er einen heftigen Aufprall und wurde mitsamt seinem Fahrzeug nach vorne in den Kreuzungsbereich geschleudert. Eine 48-jährige Frau aus Niederzier befuhr ebenfalls die L 12 in gleicher Richtung. Im Kreuzungsbereich fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf den wartenden Pkw des 51-Jährigen auf. Es ist nicht auszuschließen, dass die 48-Jährige aufgrund eines internistischen Notfalls nicht mehr in der Lage war ihr Fahrzeug abzubremsen. Die Ermittlungen dauern an. Durch den Aufprall wurde die Unfallverursacherin schwer verletzt und ins Krankenhaus transportiert, dort wurde sie nach ersten Aussagen stationär aufgenommen. Der 51-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen, wurde aber ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Pkw entstand Totalschaden, sie wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

