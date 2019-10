Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Bell (bei Mayen) - Warnung vor Anrufen von falschen Polizeibeamten

Am heutigen Dienstag, den 22.10.2019, ab 19:00 Uhr, wurden bei der Polizeiinspektion Mayen mehrere Anrufe sog. falscher Polizeibeamter gemeldet. Betroffen waren Anwohner der Ortschaft Bell (bei Mayen). Die unbekannten Täter gaben sich als Polizeibeamte u.a. der Polizei Mayen und der Kripo Bitburg aus und gaben an, dass die angerufenen Personen angeblich in Gefahr seien bzw. Einbrecher unterwegs seien. Die den bei der PI Mayen gemeldeten Fällen gaben die Geschädigten keine persönlichen Daten preis. Auch kam es zu keinem Vermögenschaden. Somit ist von einem Versuchsstadium auszugehen.

Betroffenen Geschädigten werden nochmals sensibilisiert, dass auf keinen Fall persönliche Daten wie z.B. Adressen, Kontodaten, Vermögensverhältnisse preis gegeben werden sollen. Verdachtsfälle können bei der PI oder KI Mayen zur Anzeige gebracht werden. Polizeibeamte der PI Mayen bestreifen derzeit die betroffenen Wohngebiete verstärkt.

