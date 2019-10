Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kradfahrer - Zeugen bzw. Ersthelfer gesucht!

Gamlen (ots)

Am Montagmorgen, den 21.10.2019, gegen 08.00 Uhr befuhr ein Leichtkraftradfahrer die Ortslage Gamlen in Richtung Kaisersesch. Ortsausgangs kam ihm, in einer Rechtskurve, ein weißer PKW auf seiner Spur entgegen. Der 18jährige Kradfahrer musste, um eine Kollision zu vermeiden, nach rechts ausweichen und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus konnte er wieder entlassen werden. Der Fahrer des weißen PKW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Daher sucht die Polizei Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder denen um die o.g. Uhrzeit ein weißer PKW in Gamlen aufgefallen ist. Um den Verletzten kümmerte sich eine Ersthelferin. Diese Helferin kommt eventuell als Unfallzeugin in Betracht und wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

