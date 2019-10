Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen nach Schlägerei gesucht

Altenahr (ots)

Bereits in der Nacht zum Sonntag, den 20.10.19, gegen 02.35 Uhr kam es in Altenahr in der Seilbahnstraße zu einer Schlägerei. Hierbei erhielt ein 25-jähriger Mann aus den Niederlanden, nach einer verbalen Auseinandersetzung, einen Faustschlag ins Gesicht, stürzte und verletzte sich so schwer am Hinterkopf, dass er durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Adenau verbracht wurde. Die weiteren Ermittlungen der Polizei gestalteten sich schwierig, da der Geschädigte sich nicht mehr an der Vorfall erinnern konnte. Ein Zeuge leistete nach der Auseinandersetzung Erste Hilfe, konnte zum Täter jedoch keine genauen Angaben machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ahrweiler, Tel. 9740 oder pibadneuenahr@polizei.rlp.de, entgegen.

