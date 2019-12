Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher scheitern - auch dank gesicherter Terrassentür

Düren / Niederzier (ots)

Bei zwei Einbruchsversuchen mussten die Täter am Wochenende unverrichteter Dinge wieder abziehen.

In Düren hatten sie am Freitagnachmittag zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr versucht, das Schloss einer Eingangstür eines Hauses an der Holzstraße zu manipulieren. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Tür zu öffnen. In Ellen begaben sich bislang Unbekannte zwischen Donnerstagabend, 21:00 Uhr, und Samstagmorgen, 09:00 Uhr, auf das rückwärtige Grundstück eines Hauses an der St.-Norbert-Straße. Hier versuchten sie, die Terrassentür aufzuhebeln. Dank der erst kurz zuvor verbauten, zusätzlichen Einbruchsicherungen scheiterten die Täter allerdings bei ihrem kriminellen Vorhaben.

Möchten auch Sie sich zu Thema Einbruchschutz beraten lassen? Wenden Sie sich an die Technischen Fachberater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz und vereinbaren Sie einen Termin: 02421 949-8700.

