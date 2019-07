Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Karosserien zerkratzt - Schadenshöhe noch unklar Hinweise an die Polizei

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Beifahrerseiten von fünf geparkten Smart, die in der Lützelsachsener Straße in Höhe des Anwesens Nr. 25 abgestellt waren, zerkratzten am Mittwochmittag bislang unbekannte Täter. Tatzeit dürfte zwischen 12 und 12.30 Uhr gewesen sein. In welcher Höhe Gesamtsachschaden entstand, ist aktuell noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren Überprüfungen. Die Beamten des Polizeireviers Weinheim ermitteln und bitten Zeugen, die evtl. auf die Beschädigungen aufmerksam wurden, sich unter Tel.: 06201/10030 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell