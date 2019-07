Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Ford Focus beschädigt und geflüchtet - Hinweise an die Polizei

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen vor der Brauerei in der Keltergasse abgestellten Ford Focus beschädigte am Mittwoch ein bislang unbekannter Autofahrer, richtete Schaden von rund 1.000 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt. Die Geschädigte parkte ihren Wagen zwischen 17.30 und 21.15 Uhr. Sie erstattete Anzeige bei den Beamten des Polizeireviers Sinsheim, die nun wegen Unfallflucht ermitteln. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 07261/6900 zu melden.

