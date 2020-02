Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Personengruppen

Am Sonntag, 02. Februar 2020, wurde der Polizei gegen 03.19 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung vor einer Bar in der Josefstraße zwischen zwei größeren Personengruppen gemeldet. Nachdem zahlreiche Polizeibeamte aus den Bereichen Vechta und Diepholz mit Unterstützung von Diensthundeführern zum Einsatzort entsandt wurden, konnten vor Ort etwa 25 Personen kontrolliert werden. Eine körperliche Auseinandersetzung fand nicht mehr statt. Verletzte Personen wurden nicht festgestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen der Örtlichkeit verwiesen. Die Ermittlungen zu möglichen Körperverletzungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

