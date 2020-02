Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 02. Februar 2020, wurde um 04.58 Uhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg am Brookweg kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen sie ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lastrup - Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten, Personensuche nach möglichem Beteiligten

Am Sonntag, 02. Februar 2020, kam es um 02.45 Uhr an der Kreuzung der Vlämischen Straße und Dillen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen prallte ein Transporter, besetzt mit drei Männern aus Ermke im Alter von 23 bis 43 Jahren, im Einmündungsbereich alleinbeteiligt gegen eine Leitplanke. Zwei der Mitfahrer wurden durch den Zusammenprall schwer verletzt. Eine dritte Person entfernte sich noch vor Eintreffen der Rettungs- und Polizeikräfte von der Unfallstelle. Um auszuschließen, dass diese sich im Nahbereich verletzt und ohne ärztliche Versorgung aufhält, wurden unverzüglich umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Hierbei wurden ein Hubschrauber der Bundespolizei, technisches Gerät (Drohne, Wärmebildkamera) der Feuerwehr Cloppenburg und Polizeihundeführer eingesetzt. Der Mann konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Wie sich später herausstellte, ist der Mann eigenständig zu seiner Wohnanschrift zurückgekehrt. Die Ermittlungen, wer das Fahrzeug gefahren ist und wie es zu dem Unfall kam, dauern an. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

