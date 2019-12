Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In Wohnhäuser eingebrochen

Oberotterbach (ots)

An Heiligabend brachen bislang unbekannte Täter in zwei Wohnanwesen in der Schweppenhäuserstraße in Oberotterbach ein. In beiden Fällen hebelten die Täter die Terassentür auf, verschafften sich so Zutritt zu den Wohnanwesen und suchten gezielt nach Bargeld und Schmuckgegenstände. Der Wert des Diebesguts ist derzeit noch unklar. An den Wohnanwesen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Nach derzeitiger Erkenntnislage dürften sich diese Einbrüche am 24.12.19, vermutlich zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr, ereignet haben.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343/93340, E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell