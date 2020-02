Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 02. Februar 2020, kam es um 18.30 Uhr auf der B401 zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Oldenburg musste verkehrsbedingt halten, was ein hinter ihm fahrender 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Friesoythe zu spät erkannte und ihm hinten auffuhr. Ein nachfolgender 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Wilhelmshaven konnte einen Zusammenstoß mit den beiden vor ihm fahrenden Pkw nicht mehr verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro. Der Mann aus Wilhelmshaven wurde leicht verletzt.

