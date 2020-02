Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Nachtrag schwerer Verkehrsunfall, Beteiligter verstorben

Wie bereits berichtet kam es am Mittwoch, 29. Januar 2020, um 23.30 Uhr auf der B214 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Holdorf geriet aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. In der Folge wurde er aus dem Pkw geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Der Mann verstarb am Samstag, 01. Februar 2020, im Krankenhaus.

Vechta - Sachbeschädigung an Schaukasten

Am Freitag, 31. Januar 2020, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, die Scheibe eines, in die Wand eines Wohn- Geschäftshauses eingelassenen, Schaukastens. Die im Schaukasten befindlichen Werbeartikel wurden nicht entwendete. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441/9430.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Montag, 27. Januar 2020, 00.00 Uhr bis Samstag, 01. Februar 2020, 07.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Grafenhorststraße, einen Pkw des Typ VW Touran, indem sie eine Schraube auslegten, die dann im hinteren rechten Reifen festgestellt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 150 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441/9430.

Dinklage - Verkehrsunfall mit Fußgänger

Am Sonntag 02. Februar 2020, 19.38 Uhr beabsichtigte ein 32-jähriger aus Dinklage mit seinem Pkw von der Bahnhofstraße in Dinklage, in die Straße Rathausplatz abzubiegen. Hierbei übersah er einen 74-jährigen aus Dinklage, der die Fahrbahn zu Fuß überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fußgänger zu Fall kam. Der 74-Jährige wurde mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell