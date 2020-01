Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: BMWs in Herford und Bünde entwendet- Fahrzeuge standen direkt am Wohnhaus

Herford (ots)

(sls) Bislang unbekannte Täter entwendeten in Herford und Bünde jeweils einen BMW der 3er-Baureihe. In Herford stand der blaue BMW (316i) mit dem amtlichen Kennzeichen HF-TJ849 seit Dienstag (14.1.) gegen 17.00 Uhr geparkt vor einem Wohnhaus am Wurmker Weg. Als der Geschädigte am Mittwochnachmittag mit dem Fahrzeug wegfahren wollte, musste er feststellen, dass das Fahrzeug nicht mehr vor dem Wohnhaus stand und entwendet wurde. Den gleichen Diebstahl stellte ein BMW-Fahrer aus Bünde fest. In der Zeit von Mittwochnachmittag (15.1) bis zum Donnerstagmorgen wurde das silberne BMW-Cabrio (Kennzeichen HF-DK38) vom Grundstück an der Hochstraße entwendet. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen der Fahrzeugdiebstähle und bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder auch möglichen Verbleib der Fahrzeuge machen können, sich zu melden. Sie erreichen die Polizei Herford telefonisch unter der Telefonnummer 05221-8880.

