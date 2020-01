Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Aufmerksamer Zeuge entdeckt Graffiti-Sprayer

Herford (ots)

(kup) Ein aufmerksamer Zeuge benachrichtigte den Bezirksbeamten der Polizei Herford am Montag (13.1.), um 15.55, über einen aktiven Graffiti-Sprayer am Werreufer in Höhe Mindener Straße/Lübbertor. Die daraufhin sofort eingesetzten Beamten konnten den jungen Mann noch bei der Ausführung der Sachbeschädigung antreffen. Er sprühte die schwarz-gelben Buchstaben "FCK" an die Wand. Der etwa 1,80 Meter große Mann bemerkte, dass er entdeckt wurde und floh mit einem Fahrrad in Richtung Bergertor. Während der Flucht warf er zwei Taschen weg, die sichergestellt wurden. Der Täter trug einen blauen Hoodie und unter der aufgesetzten Kapuze eine Mütze. Dazu war er mit einer schwarzen Hose, die unten einen grünen Keil eingesetzt hatte, sowie dunklen Sportschuhen mit weißer Sohle bekleidet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 05221 - 888 0 bei der Herforder Polizei zu melden.

