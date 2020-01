Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Polizei sucht Augenzeugen

Herford (ots)

(kup) Am frühen Mittwochmorgen, gegen 4.03 Uhr, sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Goldregenweg auf. Mit bislang unbekannten Mitteln zerstörten die Täter den Automaten so stark, dass sie Bargeld und Zigaretten entwenden konnten. Nachbarn wurden durch einen lauten Knall geweckt und alarmierten die Polizei. Zeugen konnten drei dunkel gekleidete Männer vom Tatort fliehen sehen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung ließ die eingesetzten Beamten nah an einen der vermeintlichen Täter herankommen, welcher jedoch letztendlich nicht aufgegriffen werden konnte. Es handelt sich dabei um einen etwa 1,90 Meter großen Mann, der eine olivgrüne Jacke mit Kapuze sowie eine dunkle Treckinghose mit Taschen an den Beinen trug. Die beiden anderen Täter sind etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro. Die Polizei in Herford bittet Augenzeugen, sich mit der Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 in Verbindung zu setzen.

