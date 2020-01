Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Altkleidercontainer brennt

Hiddenhausen (ots)

(kup) Am Mittwoch (15.1.), um 18.15 Uhr, brannte ein Altkleidercontainer an der Rathausstraße. Aus ungeklärter Ursache fing einer von vier am Tatort aufgestellten Altkleidercontainern Feuer. Die Feuerwehr Hiddenhausen übernahm die Löscharbeiten. Der Container wurde durch den Brand vollkommen zerstört. Im Innern befanden sich ausschließlich Schuhe. Wodurch das Feuer verursacht werden konnte, ist derzeit unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich unter 05221 - 888 0 bei der Direktion Kriminalität zu melden.

