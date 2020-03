Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Kind angefahren

Freiburg (ots)

Nicht allzu schwer zeigten sich die Folgen eines Verkehrsunfalles, der bereits am Montag, gegen 14:40 Uhr, in der Stuttgarter Straße verursacht wurde. Leider wurde die Polizei erst im Nachhinein informiert, weshalb sich das Unfallgeschehen nun vermutlich nur noch mit Hilfe von Zeugen klären lässt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei war ein dreijähriges Mädchen plötzlich hinter einem geparkten Auto, in Höhe der Hausnummer 15, auf die Stuttgarter Straße getreten. Eine Autofahrerin bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr in langsamer Fahrt über den Fuß des Kindes. Nach einem kurzen Gespräch trennte man sich voneinander, weil scheinbar nichts passiert war. Im Nachhinein stellte sich nun heraus, dass das Kind sich doch Verletzungen zugezogen hat. Inzwischen ist die unfallbeteiligte Autofahrerin bekannt. Die Polizei bittet jedoch Zeugen, welche zur Klärung des genauen Ablaufs Angaben machen können, um einen Anruf. Telefon: 07681/4074-0.

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell