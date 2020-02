Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag, 24.02.2020, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Brückenstraße in WT-Waldshut. Dort war ein VW Golf von 17:00 Uhr bis 17:40 Uhr geparkt. In dieser Zeit stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Golf, der am hinteren rechten Kotflügel beschädigt wurde. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Da reger Besucherverkehr herrschte, hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) auf Zeugenhinweise!

