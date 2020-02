Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Mehrere Platzverweise aus dem Narrendorf

Freiburg (ots)

Gut beschäftigt waren am Rosenmontag Polizei und auch Ordnerkräfte der Veranstalter nach Einbruch der Dunkelheit im Denzlinger Narrendorf. Nachdem der Umzug am Nachmittag ein fröhliches Fest ohne Vorkommnisse war, standen ab etwa 21 Uhr einige alkoholisierte Störenfriede, denen es augenscheinlich nur um Krawall ging und die durch Pöbeleien und Streitereien auffielen, besonders im Visier. Vier Personen wurde ein Platzverweis erteilt. Ein 24-Jähriger kehrte wenig später trotz des polizeilichen Verbots wieder zurück. Er wurde in Gewahrsam genommen. Wegen des Missachtens des polizeilichen Platzverweises wird er angezeigt. Gegen 22.40 Uhr wurde ein 26-Jähriger vorläufig festgenommen, nachdem er eine junge Frau begrapscht hatte. Auf dem Nachhauseweg geriet ein junges Pärchen in der Rosenstraße in handfesten Streit. Als Polizei und Ordnerkräfte dazwischen gingen, mischten sich plötzlich unbeteiligte Passanten ein. Der Tumult konnte beendet werden. Oftmals respektlos sei das Auftreten der überwiegend jugendlichen oder heranwachsenden Störenfriede gewesen, berichten die eingesetzten Beamten. In vier Fällen schlugen die Provokationen auch in unschöne Beleidigungen um, weshalb Strafverfahren eingeleitet wurden. Umso mehr sei aber die gute Organisation des Veranstalters zu loben, der mit dem konsequenten Einhalten insbesondere von Jugendschutzbestimmung, aber auch mit Einsatz erfahrener Ordern und Aufsichtskräften einen entscheidenden Beitrag für den insgesamt friedlichen und sicheren Ablauf der Narretei gesorgt hatte.

