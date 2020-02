Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lichtbild zu "Todtnau: Toilettenanlage am Busbahnhof demoliert - Polizei sucht Zeugen!"

Freiburg (ots)

Anbei ein Lichtbild der beschädigten Toilettenanlage.

Ursprungsmeldung:

Zu einem bislang nicht genau definierbaren Zeitpunkt beschädigten Unbekannte die öffentlich zugängliche Toilettenanlage am Busbahnhof. Die Toilettenschüssel wurde ausgerissen, Wandfließen abgeschlagen und der Wandmülleimer abgerissen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Gemeldet wurde der Sachschaden am Montag, 24.02.2020 gegen 19.20 Uhr. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in letzter Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Busbahnhofes gemacht haben oder Angaben zu den Verursachern machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

