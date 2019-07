Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennende Grünabfälle in Bochum Langendreer - Rauchwolke zieht über die südlichen Bochumer Stadtteile - 1. Meldung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bochum (ots)

Seit 4 Uhr ist die Feuerwehr Bochum in Langendreer im Einsatz. Auf einer städtischen Kompostieranlage hat ein 6.000 Kubikmeter großer Haufen mit Grünabfällen Feuer gefangen. Rund ein Drittel, als etwa 2.000 Kubikmeter, stehen in Flammen.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen meterhoch in den Himmel. Durch einen massiven Löschangriff über mehrere Wasserwerfer, Strahlrohre und über eine Drehleiter versuchen die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle zu bringe, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Mit Radlader des Technischen Hilfswerks wurde damit begonnen, die brennenden Grünabfälle auseinander zu ziehen, um sie so besser ablöschen zu können.

Etwa 40 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwillige Feuerwehr sind vor Ort.

Die durch den Brand verursachte Rauchwolke zieht in westlicher Richtung ab. Insbesondere in Langendreer und in den südlichen Bochumer Stadtteilen kann es dadurch zu Geruchsbelästigungen kommen. Anwohner werden Gebete, Türen und Fenster zu schließen. Eine entsprechende Warnung wurde auch über die Warn-App NINA veröffentlicht.

Es wird weiter berichtet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

Pressestelle

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234 9254-978

Verfasser: Simon Heußen

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell