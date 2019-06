Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Vom Bahnhof direkt ins Gefängnis

Oldenburg (ots)

Hauptbahnhof; Hude (LK OL); Bundespolizisten haben am frühen Dienstagmorgen einen Haftbefehl vollstreckt. Zunächst war der polizeibekannte 28-Jährige einer Zugbegleiterin in einem Zug der NordWestBahn (NWB) von Bremen nach Oldenburg wegen eines ungültigen Fahrausweises aufgefallen. Trotz zwischenzeitlicher Flucht - der Mann hatte die NWB in Hude fluchtartig verlassen - konnten Bundespolizisten den Gesuchten im nachfolgenden Regionalexpress im Oldenburger Hauptbahnhof antreffen und kontrollieren. Schnell konnten die Beamten feststellen, dass gegen den 28-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München II wegen Körperverletzung vorlag. Die laut Haftbefehl geforderten 2.280 EUR konnte der Gesuchte nicht aufbringen. Trotz eines während der polizeilichen Maßnahmen kurzen Ohnmachtsanfalls des Mannes wurde der irakische Staatsangehörige für die nächsten 57 Tage in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Der zwischenzeitlich hinzugezogene Rettungsdienst konnte keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei dem Mann feststellen. Zudem leiteten die Beamten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Betruges (Nutzen eines ungültigen Fahrausweises) ein.

