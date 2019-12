Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191223.1 Kiel: Polizist erkannte in seiner Freizeit einen Tatverdächtigen

Kiel (ots)

Am Sonnabend, den 21. Dezember, fiel kurz vor 13:00 Uhr einem Beamten des 3. Polizeireviers ein Tatverdächtiger von drei Raubüberfällen am Bebelplatz in Kiel auf. Der Beamte war in seiner Freizeit in einem dortigen Supermarkt einkaufen. Er erkannte einen 35-jährigen Tatverdächtigen und informierte die Kollegen, woraufhin Beamte des 4. Polizeireviers vor Ort erschienen.

Sie konnten den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Gewahrsam nehmen. Bei seiner Durchsuchung stießen sie auf Stehlgut, das der Mann kurz zuvor in dem Supermarkt entwendet hatte.

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei Kiel übernahm daraufhin die weiteren Ermittlungen. Dem Festgenommenen werden mindestens drei Taten zugeordnet: ein schwerer Raub auf eine Tankstelle in der Hamburger Chaussee am 7. November 2019, ein schwerer Raub auf einen Kiosk in der Straße Stadtrade am 15. November 2019 sowie ein Raub auf eine Bäckereifiliale in der Harmsstraße am 26. November 2019.

Im Anschluss an die kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Gericht zwecks Erlassens eines Haftbefehls vorgeführt. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen vom Amtsgericht außer Kraft gesetzt und der 35-Jährige wieder entlassen.

Oliver Pohl

