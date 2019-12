Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191219.2 Kiel: Vermutlich falsche Dachdecker ermittelt

Kiel (ots)

Am Dienstag, den 17. Dezember, bedrängten vier Männer einen Hausbesitzer, für den sie zuvor Arbeiten an dessen Haus durchgeführt haben sollen.

Nachbarn hatten beobachtet, wie sich in der Barkauer Straße in Kiel vier Männer im Alter von 27, 29, 36 und 43 Jahren dem Bewohner gegenüber ungewöhnlich verhielten. Sie hatten beobachtet, wie ein blauer Ford Transit mehrmals vor dem Haus parkte und die Tatverdächtigen zwischenzeitlich besagte Arbeiten an dem Dach des Hauses durchgeführt hatten.

Die Gesamtumstände, die die Zeugen beobachteten, machten diese misstrauisch. Sie riefen die Polizei. Die Beamten suchten, nachdem sie im Vorwege weitere Informationen zu den möglichen Tatverdächtigen eingeholt und den Nahbereich aufmerksam bestreift hatten, den Geschädigten auf. Im Laufe der Ermittlungen kam heraus, dass er bereits vierstellige Beträge für handwerkliche Leistungen gezahlt hatte. Daraufhin wendeten sich die Beamten an die Staatsanwaltschaft Kiel. Diese beantragte die Durchsuchung des Fahrzeuges. Eine Richterin gab diesem Antrag statt. Die Durchsuchung des Fahrzeuges und der Personen führte zu dem Auffinden einer größeren Menge Bargeldes. Dieses wurde - wie auch die Mobiltelefone - gegen den Willen der Tatverdächtigen beschlagnahmt. Im Anschluss an diese polizeilichen Maßnahmen wurden die Beteiligten wieder entlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen jetzt aufgenommen.

In diesem Zusammenhang raten wir erneut dazu, bei handwerklichen Leistungen, die an der Haustür angeboten werden, besonders aufmerksam zu sein. Es ist auch immer ein guter Plan, aufmerksam auf seine Mitmenschen zu achten und gegebenenfalls unverzüglich die Polizei über 110 hinzuzuziehen.

Oliver Pohl

