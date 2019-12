Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191213.3 Kiel: Warnung vor Taschendieben

Kiel (ots)

Das 2. Polizeirevier stellt derzeit einen Anstieg von Taschendiebstählen in seinem Revierbereich fest. Dies betrifft nicht nur die Weihnachtsmärkte, sondern auch die Geschäfte in der Innenstadt.

Die Täter agieren laut den Ermittlern stets gleich. Sie suchen sich Personen aus, bei denen die Geldbörsen oder Smartphones locker in der hinteren Hosentasche stecken oder die aus offenen Handtaschen leicht greifbar sind. Mehrere Geschädigte berichteten davon, dass sie scheinbar versehentlich angerempelt wurden und hinterher das Fehlen der Geldbörsen beziehungsweise Smartphones bemerkten. Ebenfalls ist es vorgekommen, dass der Not-Stopp der Rolltreppen am Holstenplatz gedrückt wurde, so dass die Personen auf der Rolltreppe ruckartig aufeinanderprallten. Auch hier nutzten Täter die Gelegenheit, um im kurzzeitigen Chaos die Geldbörsen und Handys zu entwenden.

Die Polizei rät dazu, Wertgegenstände immer sicher zu verstauen oder dicht am Körper zu tragen. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie sie benötigen. Lassen Sie nicht zu, dass Fremde beim Bezahlen Einblick in ihr Portemonnaie erhalten. Rufen Sie die Polizei über 110 oder sprechen Sie die Beamten im Innenstadtbereich an, falls ihnen verdächtige Personen oder Gruppen auffallen.

Matthias Arends

