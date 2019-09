Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemitteilung der Polizeidirektion Werra-Meißner

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege Verkehrsunfälle

Wildunfall: Ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus Wehretal befuhr am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr Landesstraße von Oberhone nach Reichensachsen. Zwischen den beiden Ortslagen querte unvermittelt ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Fahrzeug des Wehretalers erfasst. Nach der Kollision lief das Reh weg. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 500,- EUR.

Polizei Sontra Verkehrsunfälle/Wild

In den frühen Morgenstunden des Freitag befuhr ein 22-jähriger Sontraner die B 400 in Richtung Wildeck. Zwischen den Ortslagen Breitau und Wölfterode querte ein Fuchs die Fahrbahn und wurde vom Fahrzeug des Sontraners erfasst. Der Fuchs verendete an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 800,- EUR

Diebstahl, Sachbeschädigung

Versuchter Einbruchdiebstahl Zwischen Donnerstagabend, 18.00 Uhr und Freitagmorgen, 06.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang in ein Wohnhaus in Ringgau-Datterode, Leipziger Straße. Hierbei wurde ein Fenster des Wohnhauses aufgehebelt. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint augenscheinlich nichts entwendet worden zu sein.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen

Polizei Hessisch Lichtenau Verkehrsunfälle

Wildunfall: Ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Hessisch Lichtenau befuhr in den gestrigen Abendstunden, gegen 21.00 Uhr, mit seinem Fahrzeug Landesstraße 3238 vom Abzweig B 451 nach Uengsterode. Kurz vor der Ortslage lief unvermittelt ein Hirschkuh über die Fahrbahn und wurde vom Fahrzeug des 22-jährige erfasst. Nach dem Kontakt lief die Hirschkuh weg. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 1500,- EUR.

