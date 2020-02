Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit Sommerreifen auf winterglatter Fahrbahn unterwegs und dadurch Verkehrsunfall verursacht

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag, 27.02.2020 gegen 18:00 Uhr kam es in der Kirchheimer Straße in Grünstadt zu einem Auffahrunfall. Ein 20-jähriger Grünstadter konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit seinem Mini dem stehenden Vordermann hinten auf. Der Grund hierfür dürfte in der Bereifung seines Minis zu suchen sein. Auf schnee- und eisglatter Straße fuhr der junge Mann nämlich mit aufgezogenen Sommerreifen. Den jungen Fahrer erwartet jetzt neben einem Punkt zudem auch ein Bußgeld. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 3500EUR geschätzt.

