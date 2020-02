Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen- u. Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am 27.02.2020, gegen 00:10 Uhr, wurde ein Pkw in der Jahnstraße einer Kontrolle unterzogen. Der 19-jährige Fahrzeugführer gab zunächst an seinen Führerschein vergessen zu haben, räumte aber auf weitere Nachfragen ein, dass sein Führerschein im Herbst letzten Jahres aufgrund einer Trunkenheitsfahrt beschlagnahmt worden sei. Im Verlaufe der Kontrolle wurden bei dem Mann zudem Hinweise auf Drogen- und Alkoholkonsum festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,6 Promille. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Dem 19-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

