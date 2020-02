Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ellerstadt - Trickdiebstahl

Ellerstadt (ots)

Am 26.02.2020, gegen 13:40 Uhr, betraten zwei Männer einen Laden in der Georg-Fitz-Straße und lenkten die anwesende Mitarbeiterin sofort durch Gespräche, Fragen und Befüllen des Einkaufswagens gezielt ab. Als ihnen auf Nachfrage mitgeteilt wurde, dass eine Bezahlung mit der EC-Karte nicht möglich ist, verließen sie das Geschäft, um Bargeld in einer nahegelegenen Bank holen zu wollen. Sie kehrten aber danach nicht mehr zurück. Beim Abkassieren der nächsten Kundin bemerkte die Angestellte, dass aus der Kasse mehrere Hundert Euro durch die beiden unbekannten Männer entwendet worden waren.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Tä. ca. 25 - 35 Jahre., ca. 175 cm, schlank, dunkle Kleidung, weißes Hemd, kurze schwarze Haare,

2. Tä. ca. 50 - 55 Jahre, ca. 165 - 175 cm, dunkle Kleidung.

Beide sprachen Deutsch mit Akzent.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

